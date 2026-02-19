Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

Автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров ушел из жизни в возрасте 51 года

Автор песен легендарного шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом вдова Круга Ирина сообщила в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

Круг выразила соболезнования близким Бочарова. Известно, что артист написал для Михаила несколько композиций, среди которых хиты «Первая красавица» и «Раз-два-три».

«Спасибо за творчество! Память о тебе и твоих красивых песнях навсегда останутся в моем сердце. Соболезную родным и близким», — написала Ирина в публикации.

В 18 лет Владимир получил травму позвоночника и был прикован к инвалидной коляске.

Ранее в Госдуме заявили, что песни шансонье Михаила Круга с ненормативной лексикой нельзя популяризировать и публиковать в сети без ограничений.