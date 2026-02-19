Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:49, 19 февраля 2026Культура

Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

Автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров ушел из жизни в возрасте 51 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Автор песен легендарного шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом вдова Круга Ирина сообщила в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

Круг выразила соболезнования близким Бочарова. Известно, что артист написал для Михаила несколько композиций, среди которых хиты «Первая красавица» и «Раз-два-три».

«Спасибо за творчество! Память о тебе и твоих красивых песнях навсегда останутся в моем сердце. Соболезную родным и близким», — написала Ирина в публикации.

В 18 лет Владимир получил травму позвоночника и был прикован к инвалидной коляске.

Ранее в Госдуме заявили, что песни шансонье Михаила Круга с ненормативной лексикой нельзя популяризировать и публиковать в сети без ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Захарова сравнила конфискацию дипсобственности России с недоступностью ранчо Эпштейна

    Европу призвали «держать рот на замке» по вопросу ядерного оружия

    Разброс цен на огурцы в России оказался колоссальным

    Около 140 рейсов было отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

    В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

    Зеленский заподозрил США в попытке сместить его

    Украина бросила против российских войск «картонный» танк на колесах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok