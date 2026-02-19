Реклама

Культура
11:10, 19 февраля 2026Культура

Успенская помирилась с Резником после 25-летней ссоры

Любовь Успенская помирилась с автором ее хитов Резником после 25-летней ссоры
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская рассказала, что помирилась с поэтом Ильей Резником, с которым не общалась около 25 лет. Об этом стало известно из публикации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) продюсера Дмитрия Иноземцева.

Шансонье сообщила, что на днях встретилась с 87-летним поэтом и забыла старые обиды. Конфликт между артистами изначально возник из-за песни «Кабриолет».

«Недавно были на одном мероприятии, мы помирились. Все были счастливы, мы поняли, что лучше мир. Он уже пожилой человек. Я подумала, если с Резником помирилась, то надеюсь, что и Украина с Россией тоже помирятся», — заявила певица.

Ранее Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне специальной военной операции. Она рассказала, что уже четыре года не отмечает свой праздник.

