21:37, 19 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

Соскин: Обвинения Залужного в провале контрнаступа стали ударом для Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Обвинения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в провале контрнаступления в 2023 году стали ударом для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. (…) Вообще, нанесен колоссальный удар», — рассказал Соскин.

По его словам, заявления Зеленского о несправедливости уступок Украины привели к открытому конфликту с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский заявил, что его смущает характер отношений Путина и Трампа. Он добавил, что временами ему болезненно наблюдать за ситуациями, в которых американский лидер относится к российскому коллеге лучше, чем, по мнению Зеленского, он того заслуживает.

