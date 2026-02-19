В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

Соскин: Обвинения Залужного в провале контрнаступа стали ударом для Зеленского

Обвинения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в провале контрнаступления в 2023 году стали ударом для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. (…) Вообще, нанесен колоссальный удар», — рассказал Соскин.

По его словам, заявления Зеленского о несправедливости уступок Украины привели к открытому конфликту с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский заявил, что его смущает характер отношений Путина и Трампа. Он добавил, что временами ему болезненно наблюдать за ситуациями, в которых американский лидер относится к российскому коллеге лучше, чем, по мнению Зеленского, он того заслуживает.

