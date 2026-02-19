В Конгрессе США пригрозили форсировать голосование по санкциям против России

В Конгрессе выразили готовность форсировать голосование по санкциям против РФ

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон выразил готовность форсировать голосование по новым санкциям против России, не дожидаясь согласия президента США Дональда Трампа. Слова политика приводит телеканал Fox News.

«На следующей неделе законопроект [конгрессмена] Брайана Фитцпатрика о санкциях [против России] (...) созреет, так что мы сможем подать его в качестве петиции об освобождении в понедельник или вторник, и я подпишу ее», — заявил Бэкон.

По словам конгрессмена, администрация Трампа «проваливается» в ситуации вокруг Украины, оказывая Киеву еще меньшую помощь, чем предыдущее руководство США во главе с Джо Байденом. «[Байден] пытался заставить Украину сражаться с одной связанной за спиной рукой, но я считаю, что Трамп сделал еще меньше. Если посмотреть на объем помощи, которую мы предоставили, то это примерно 1 процент от того, что мы делали при Байдене», — сказал он.

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, назвал президента США Дональда Трампа главным препятствием для его принятия. Политик отметил, что предложенные им санкции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву в условиях продолжающихся переговоров по Украине.