Автор «сокрушительных» санкций против России выступил с резкой критикой Трампа

В Сенате США назвали Трампа главным препятствием для принятия санкций против РФ

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, разработавший вместе с коллегой-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, назвал президента США Дональда Трампа главным препятствием для его принятия. Слова парламентария приводит издание Semafor.

«Мы ждали зеленого света, а он так долго метался из стороны в сторону, что у всех, кто за ним наблюдал, разболелась шея», — сказал Блюменталь.

По словам политика, предложенные им санкции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву в условиях продолжающихся переговоров по Украине.

Ранее сенатор Роджер Уикер пригрозил России поворотным моментом в конфликте на Украине уже на следующей неделе. Он заявил, что в США среди республиканцев «растет моральная поддержка Украины», и голосование по законопроекту о новых антироссийских санкциях может состояться уже в ближайшее время.