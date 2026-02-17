Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 17 февраля 2026Мир

Автор «сокрушительных» санкций против России выступил с резкой критикой Трампа

В Сенате США назвали Трампа главным препятствием для принятия санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, разработавший вместе с коллегой-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, назвал президента США Дональда Трампа главным препятствием для его принятия. Слова парламентария приводит издание Semafor.

«Мы ждали зеленого света, а он так долго метался из стороны в сторону, что у всех, кто за ним наблюдал, разболелась шея», — сказал Блюменталь.

По словам политика, предложенные им санкции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву в условиях продолжающихся переговоров по Украине.

Ранее сенатор Роджер Уикер пригрозил России поворотным моментом в конфликте на Украине уже на следующей неделе. Он заявил, что в США среди республиканцев «растет моральная поддержка Украины», и голосование по законопроекту о новых антироссийских санкциях может состояться уже в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

    Долина выступит в Кремлевском дворце

    На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

    На Украине арестован бывший министр энергетики Галущенко

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

    На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok