Силовые структуры
10:37, 19 февраля 2026Силовые структуры

В Москве нашли еще одну жертву осужденного за педофилию педагога

В Москве у педагога по вокалу, осужденного за педофилию, нашли еще одну жертву
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве следователи выявили новые эпизоды совращений у бывшего преподавателя по вокалу, которая уже отбывает срок за аналогичные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в период с июля 2015 года по ноябрь 2018-го педагог совершила иные действия сексуального характера в отношении своей ученицы 2002 года рождения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 134 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы, признав виновной в педофилии. Речь идет о 45-летнем педагоге по вокалу Екатерине Кирсановой. Установлено, что на протяжении нескольких лет она развращала маленьких девочек в театральной студии. На заседаниях она уверяла, что дети сами были инициаторами сексуальных связей с ней.

У родителей и руководства преподаватель была на хорошем счету. В совращении детей ее заподозрили коллеги, они и написали заявление в полицию.

