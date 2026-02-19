Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 19 февраля 2026Россия

В России чиновника захотели уволить за отсрочку от мобилизации для сожителя дочери

Свердловского чиновника Булатова могут уволить за отсрочку для сожителя дочери
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области главу Алапаевского района Олега Булатова захотели уволить за отсрочку от мобилизации для сожителя дочери. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как выяснило издание, факт незаконной помощи с отсрочкой выявила прокуратура. По версии ведомства, Олег Булатов помог Алексею Кокшину, не имеющему необходимого образования и стажа, устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета. В свою очередь, защита чиновника уверена, что выводы правоохранителей сделаны с грубым нарушением материальных и процессуальных норм.

Дума Алапаевского района рассмотрит вопрос о досрочной отставке Булатова 20 февраля, сообщил источник «Ъ-Урал». Он подчеркнул, что доводы прокуратуры поддержал Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который увидел в действиях чиновника конфликт интересов.

Из материалов суда следует, что в декабре 2022 глава Алапаевского района поручил директору муниципального управления ЖКХ Татьяне Антипановой устроить Алексея Кокшина на место инженера по техническому надзору, объяснив это потребностью «бронирования от призыва на военную службу». Параллельно с этим в управлении пришлось создать информационный отдел и должность его начальника, на которую впоследствии и перевели мужчину. Летом 2023 года Булатов поручил направить Кокшина на обучение в Московский технологический институт за счет бюджета, что до этого не предлагалось ни одному сотруднику администрации.

Ранее главу сельского поселения Красноленинский в Ханты-Мансийском автономном округе уволили из-за подработки подчиненных в местном магазине. Как выяснилось, женщина имела в этом личную заинтересованность, поскольку магазин принадлежит ее близкому родственнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Торговля США и Китая обрушилась

    На Украине рассказали об уголовном деле против Ермака

    Женщина получила четыре тысячи заявок на пост мужа благодаря билбордам «Женись на мне»

    В России чиновника захотели уволить за отсрочку от мобилизации для сожителя дочери

    Трамп выразил надежду на помощь России в одном вопросе

    В России разработают гусеничный аэропорт для дронов

    Опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть на горе в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok