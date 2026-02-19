В России чиновника захотели уволить за отсрочку от мобилизации для сожителя дочери

Свердловского чиновника Булатова могут уволить за отсрочку для сожителя дочери

В Свердловской области главу Алапаевского района Олега Булатова захотели уволить за отсрочку от мобилизации для сожителя дочери. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как выяснило издание, факт незаконной помощи с отсрочкой выявила прокуратура. По версии ведомства, Олег Булатов помог Алексею Кокшину, не имеющему необходимого образования и стажа, устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета. В свою очередь, защита чиновника уверена, что выводы правоохранителей сделаны с грубым нарушением материальных и процессуальных норм.

Дума Алапаевского района рассмотрит вопрос о досрочной отставке Булатова 20 февраля, сообщил источник «Ъ-Урал». Он подчеркнул, что доводы прокуратуры поддержал Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который увидел в действиях чиновника конфликт интересов.

Из материалов суда следует, что в декабре 2022 глава Алапаевского района поручил директору муниципального управления ЖКХ Татьяне Антипановой устроить Алексея Кокшина на место инженера по техническому надзору, объяснив это потребностью «бронирования от призыва на военную службу». Параллельно с этим в управлении пришлось создать информационный отдел и должность его начальника, на которую впоследствии и перевели мужчину. Летом 2023 года Булатов поручил направить Кокшина на обучение в Московский технологический институт за счет бюджета, что до этого не предлагалось ни одному сотруднику администрации.

Ранее главу сельского поселения Красноленинский в Ханты-Мансийском автономном округе уволили из-за подработки подчиненных в местном магазине. Как выяснилось, женщина имела в этом личную заинтересованность, поскольку магазин принадлежит ее близкому родственнику.

