В России дочери не выжившего бойца СВО фразой «была в утробе» отказали в выплатах

В Забайкалье пятимесячной дочери не выжившего бойца СВО отказали в выплатах

В Забайкальском крае пятимесячной дочери не выжившего бойца специальной военной операции (СВО) отказали в выплатах. Мотивируя решение, чиновники из российского региона использовали фразу «была в утробе матери на момент гибели». Об этом стало известно агентству «Регнум».

Вдова военнослужащего намерена бороться за права дочери. Женщина пояснила, что не может получить деньги, поскольку ребенок родился спустя 11 дней после трагического известия о муже.

Супруги состояли в официальном браке, и когда мужчина отправился на фронт, его жена была в положении. В середине июля 2025 года связь с военнослужащим была утеряна. Женщина не могла дозвониться до супруга, а 13 июля его признали без вести пропавшим. Спустя 11 дней, 24 июля, на свет появилась дочь бойца. А уже в декабре официально признали военного неживым.

Как утверждает вдова, после 13 июля, когда ее мужа признали без вести пропавшим, военная часть назначила выплаты по 20 тысяч рублей на ребенка. Россиянку удивило, что тогда командование признавало дочь, а после трагедии ребенку не готовы помогать материально.

Ранее сообщалось, что в Саратове признали фиктивным брак бойца спецоперации с 20-летней девушкой.