Россия
17:11, 19 февраля 2026Россия

В России отреагировали на ультиматум Евросоюза по Украине

Сенатор Пушков: Список Каллас по Украине никого не интересует
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ультиматум верховного представителя Евросоюза Каи Каллас по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что представленный список требований никого не интересует. Об этом политик заявил в своем Telegram.

Он отметил, что озвученный перечень не несет в себе ничего нового, и содержит те же невыполнимые требования к России, что и четыре года назад. По его мнению, с такими предложениями по урегулированию украинского кризиса Европе не удастся присоединиться к переговорам.

«Кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться? Так Европа еще раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего. Список Каллас сработал, как для нее привычно: с обратным эффектом», — написал Пушков.

Ранее Каллас представила ультиматум России по Украине. В нем содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий, отмена нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров, а также запрет российского военного присутствия и размещения ядерного оружия в Белоруссии.

