В России отреагировали на ультиматум Евросоюза по Украине

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ультиматум верховного представителя Евросоюза Каи Каллас по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что представленный список требований никого не интересует. Об этом политик заявил в своем Telegram.
Он отметил, что озвученный перечень не несет в себе ничего нового, и содержит те же невыполнимые требования к России, что и четыре года назад. По его мнению, с такими предложениями по урегулированию украинского кризиса Европе не удастся присоединиться к переговорам.
«Кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться? Так Европа еще раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего. Список Каллас сработал, как для нее привычно: с обратным эффектом», — написал Пушков.
Ранее Каллас представила ультиматум России по Украине. В нем содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий, отмена нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров, а также запрет российского военного присутствия и размещения ядерного оружия в Белоруссии.