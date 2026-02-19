Депутат Новиков: США не делают все, чтобы склонить Киев к договоренностям

Канцлер Германии Фридрих Мерц представляет часть солидарной Европы, которая поддерживает украинские власти, что в сумме с другими факторами не дает достичь быстрого успеха в переговорах, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из двух сторон будет истощена. Глава немецкого правительства подчеркнул, что не видит больших шансов на быстрое окончание украинского конфликта путем переговоров.

Депутат напомнил, что у России есть цели проведения специальной военной операции, о которых было объявлено и которые связаны с формированием системы коллективной безопасности не только в Европе, но и в мире в целом. По его словам, цели направлены и на то, что бы Украина не выполняла роль антироссийского анклава, становящегося источником постоянной военной угрозы при поддержке НАТО.

«Такая сумма факторов не гарантирует быстрый успех переговоров, потому что у каждой из сторон есть цели и задачи, которые трудно привести к общему знаменателю. И это делает участь участников переговоров незавидной. Тем более, на мой личный взгляд, США во главе с президентом Дональдом Трампом в роли арбитров не все делают для того, чтобы побудить президента Владимира Зеленского к более вменяемой позиции и готовности к договоренности», — сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса. По словам источников, обсуждения в политической рабочей группе «застопорились» из-за позиций, представленных главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.