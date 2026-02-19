Реклама

Наука и техника
16:13, 19 февраля 2026Наука и техника

В России рассказали о «первом шаге» к «своему Starlink» в войсках

Запуск первых спутников «Рассвет» станет шагом России в своему Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Запуск первых спутников «Рассвет» станет шагом России в своему Starlink, рассказал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Издание прокомментировало заявление главы Минцифры России Максута Шадаева о том, что запуск первых 16 спутников системы «Рассвет», являющейся аналогом американского Starlink, планируется на первый квартал 2026 года.

«Но следует понимать: это не означает, что в войсках уже весной появится свой аналог Starlink. Это будет лишь первым шагом к созданию своей многочисленной спутниковой группировки с терминалами связи, до которой еще далеко», — говорится в публикации.

В январе газета «Ъ» со ссылкой на два источника на космическом рынке заметила, что запуск первых российских спутников широкополосного интернет-доступа «Рассвет» перенесли из-за того, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

