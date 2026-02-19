В России сожгут огромное чучело Лабубу-урода на Масленицу

В парке Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу

В одном из парков в Липецкой области сожгут огромное чучело Лабубу-урода на мероприятии, посвященном празднованию Масленицы. Внешний вид фигуры показала администрация зоны отдыха в социальных сетях.

Речь идет об археологическом парке «Аргамач» в Елецком районе. Чучело Лабубу там собираются сжечь 21 февраля. На кадрах, опубликованных в сообществе парка, можно увидеть директора, Александра Голотвина, а также трехметровую фигуру игрушечного монстра с налитыми кровью глазами, окровавленным ртом и торчащими зубами. «Будем бороться со злом, сожжем его! Добро победит! Зима отступит, весна придет!» — обратился к жителям региона директор «Аргамача».

Администрация парка пообещала, что на празднике гостей будут ждать «незабываемые впечатления и море позитива». В комментариях пользователи назвали чучело «крутым страхобубу» и огорчились, что его собираются сжечь.

Ранее россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы.