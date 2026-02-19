Реклама

Россия
10:10, 19 февраля 2026Россия

В России заявили о символических «похоронах» прежнего миропорядка

Депутат ГД Бабаков назвал Мюнхенскую конференцию пикником на обочине истории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков назвал Мюнхенскую конференцию пикником на обочине истории и заявил о символических похоронах прежнего миропорядка. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, на сегодняшний день мировую повестку формируют Россия, Китай и США, а также страны — участницы БРИКС.

«Итог Мюнхена предельно ясен. Европа потеряла способность мыслить стратегически и больше не является субъектом мировой архитектуры безопасности. Пока Россия, Китай, США и БРИКС конструируют новую реальность, Брюссель, Берлин и Париж мечутся между зависимостью от Вашингтона и попытками тихо договориться с отдельными центрами силы», — обозначил Бабаков.

Политик обратил внимание на то, что практически дословно сбылись прогнозы, сделанные президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции в 2007 году. Глава государства тогда говорил об усилении БРИКС, расколе Запада, кризисе однополярного мира и рисках расширения НАТО на Восток. «Тогда это называли резкой риторикой. Сегодня это свершившийся факт», — заключил Бабаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, назвав прошедшее мероприятие говорильней. По ее словам, конференция давно не ориентирована на решение важных задач, поскольку ежегодно на ней реализуется одна и та же концепция.

