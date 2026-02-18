МИД России резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Захарова назвала Мюнхенскую конференцию по безопасности говорильней

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в говорильню, где западные политики пытаются продвинуть одну и ту же концепцию из года в год. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Понятно, что это уже не просто говорильня, это нужная говорильня, они (представители Запада — прим. «Ленты.ру») раскрываются, многое о себе рассказывают», — уточнила она.

Дипломат отметила, что давно перестала пристально следить за конференцией. По ее словам, конференция давно не ориентирована на решение важных задач, поскольку ежегодно на ней реализуется одна и та же концепция.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно демонстрировала свое желание мирно урегулировать конфликт на Украине, в то время как «с той стороны» под различными предлогами говорили о ненужности переговоров.