В российском регионе разрешили тратить средства маткапитала на покупку электрогенераторов

Власти Белгородской области разрешили гражданам расходовать средства материнского капитала на закупку электрогенераторов. О результатах рассмотрения ранее внесенного в областную Думу законопроекта сообщает Telegram-канал «Расстрига».
Решение принято на фоне перебоев с энергоснабжением.
Изменения были внесены в Социальный кодекс региона. Депутаты пояснили, что соответствующие просьбы им поступили от многодетных семей, проживающих в областном центре.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации в регионе после новой массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украине. Он назвал текущее положение сложным, указав, что восстановительные работы уже ведутся.