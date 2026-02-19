Реклама

Россия
14:59, 19 февраля 2026

В российском регионе разрешили тратить средства маткапитала на покупку электрогенераторов

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Potashev Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

Власти Белгородской области разрешили гражданам расходовать средства материнского капитала на закупку электрогенераторов. О результатах рассмотрения ранее внесенного в областную Думу законопроекта сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Решение принято на фоне перебоев с энергоснабжением.

Изменения были внесены в Социальный кодекс региона. Депутаты пояснили, что соответствующие просьбы им поступили от многодетных семей, проживающих в областном центре.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации в регионе после новой массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украине. Он назвал текущее положение сложным, указав, что восстановительные работы уже ведутся.

