В Швейцарии упал экспорт одного из предметов роскоши

Bloomberg: Экспорт швейцарских часов в январе упал на 3,6 процента

В январе 2026 года экспорт швейцарских часов снова начал падать. Об этом сообщило Bloomberg.

Таким образом, передышка, обеспеченная смягчением американских тарифов, оказалась кратковременной. Как сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности, в прошлом месяце экспорт часов упал на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов. Самое сильное (минус 14 процентов) падение наблюдалось в сегменте самых дорогих часов из драгоценных металлов.

Впрочем, удалось нарастить поставки часов на рынки Китая и Гонконга на пять и 2,6 процента соответственно. Кроме того, экспорт во Францию ​​вырос на 37 процентов. Однако на рынках Сингапура и Великобритании наблюдалась отрицательная динамика.

В ноябре 2025 года экспорт швейцарских часов в США упал на 7,3 процента, если сравнивать с последним осенним месяцем 2024 года. На тот момент поставки этих товаров на американский рынок сокращались четыре месяца подряд. Причиной этого стали пошлины, которые ввели власти США на импорт из этой европейской страны. Главными жертвами такой тарифной политики стали швейцарские производители часов, машин и прецизионных приборов.