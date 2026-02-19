В США указали на конфуз украинской делегации в Женеве

Аналитик Доктороу: Украинская делегация в Женеве запутались в требованиях

Украинская делегация во время переговоров в Женеве запутались в собственных требованиях. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

«Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки», — отметил эсперт.

И это является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба, считает Доктороу.

При этом, объяснил аналитик, этот конфликт обусловлен ослаблением власти Владимира Зеленского и желанием круга приближенных его свергнуть.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев требует от Брюсселя четких рамок и сроков вступления в Европейский союз. При этом ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич отмечал, что сроки вступления Украины в сообщество трудно установить.

До этого СМИ писали, что Владимир Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от восточной части Донецкой народной республики (ДНР) в рамках переговоров о мирном урегулировании.