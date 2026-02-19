Реклама

В США заявили о готовности Украины допустить участие России в управлении Донецкой областью

NYT: Украина допускает участие России в управлении Донецкой областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина допускает участие России в управлении подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что на переговорах в Женеве обсуждалось создание в гражданской администрации в «демилитризированной зоне». По данным газеты, в эту администрацию предполагается ввести представителей как России, так и Украины. При этом официально Киев эту информацию не подтверждал.

Ранее стало известно о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу. По информации журналиста Саймона Шустера, двое неназванных советников главы государства допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области».

