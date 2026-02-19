Реклама

Экономика
12:41, 19 февраля 2026Экономика

Вложения России в государственные облигации США подсчитали

Минфин США: Вложения РФ в американские гособлигации составили 29 млн долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Россия не стала менять объем вложений в государственные облигации США. Эти данные министерства финансов Соединенных Штатов процитировало ТАСС.

Оказалось, что в последний месяц прошлого года данная сумма осталась на уровне 29 миллионов долларов, как и в ноябре. На долгосрочные государственные облигации пришелся 21 миллион, а на краткосрочные — восемь миллионов. В декабре речь шла о 30 миллионах, из которых на долгосрочные пришлось 23 миллиона, а на краткосрочные — семь миллионов.

В конце января стало известно, что крупнейший в Европе нидерландский пенсионный фонд ABP резко снизил вложения в государственные облигации США. С конца 2024 по сентябрь 2025года соответствующая сумма упала с 29 до 19 миллиардов евро.

Кроме того, датский пенсионный фонд AkademikerPension заявил, что собирается продать весь свой пакет гособлигаций Минфина США общим объемом около 100 миллионов долларов. Это решение официально объяснили плохим финансовым положением правительства США.

