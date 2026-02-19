Реклама

21:06, 19 февраля 2026Забота о себе

Врач подсказала действенные способы облегчить похмелье

Гастроэнтеролог Невес: При похмелье стоит отдавать предпочтение рису и картофелю
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Итала Невес заявила, что алкоголь негативно влияет на многие органы, а особенно на желудочно-кишечный тракт. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала действенные способы облегчить похмелье и восстановить пищеварение.

По словам Невес, при похмелье стоит отдавать предпочтение легкой еде, такой как рис, картофель, нежирное куриное мясо и рыба, овощные супы и некислые фрукты. При этом жареной пищи, ультраобработанных продуктов, сахара и красного мяса лучше избегать. Есть необходимо часто и небольшими порциями, подчеркнула доктор.

Также важно уделить внимание восстановлению водного баланса, поскольку алкоголь приводит к обезвоживанию, добавила специалистка. Кроме того, она призвала высыпаться, так как сон способствует восстановлению организма. Что касается добавок, полезными при похмелье являются омега-3 жирные кислоты, магний, цинк, витамины группы В и C.

В заключение Невес добавила, что в некоторых случаях при похмелье необходимо обратиться к врачу. По ее словам, это нужно сделать при непрекращающейся рвоте, появлении темного стула, сильных болях в животе, головокружении и обмороке.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, как выявить алкогольную зависимость. По его словам, у человека с этой проблемой появляются когнитивные изменения.

