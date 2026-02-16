Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:37, 16 февраля 2026Забота о себе

Названы признаки скрытого алкоголизма

Нарколог Исаев: Скрытый алкоголизм чаще встречается у женщин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Ранние признаки алкоголизма могут маскироваться под эмоциональные нарушения и не всегда выглядят очевидно. О скрытых особенностях зависимости рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что часто при развитии алкогольной зависимости меняются привычки употребления. Например, человек пьет один или тайно выпивает дополнительную дозу, а также начинает использовать спиртное, чтобы расслабиться или уснуть. Кроме того, на формирование зависимости могут указывать когнитивные изменения, такие как снижение концентрации, забывчивость и отрицание очевидных последствий употребления.

Исаев предупредил, что скрытый алкоголизм чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По его словам, это объясняется тем, что женщины тщательнее маскируют проблему, так как боятся осуждения и хотят соответствовать образу идеальной жены или матери. Второй причиной нарколог назвал быстрое привыкание к спиртному.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Исаев пояснил, что у женщин ниже активность ферментов, которые расщепляют этанол, выше процент жировой ткани и меньше объем воды в организме. «Все это приводит к более высокой концентрации этанола в крови при той же дозировке и ускоренному поражению всех органов. Кроме того, гормональные колебания могут усиливать эффект алкоголя и способствовать более быстрому развитию зависимости», — заявил врач.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что риск алкоголизма выше у людей с психическими расстройствами. По его словам, спиртное помогает им на время заглушить симптомы основного заболевания, но в перспективе ухудшает состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

    Скандального блогера задержали в российском регионе

    Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине

    Гоблин обратился к посетителям БДСМ-отелей

    Названы признаки скрытого алкоголизма

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok