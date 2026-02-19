Реклама

16:14, 19 февраля 2026Спорт

Вратарь Сафонов рассказал о конкуренции в ПСЖ

Вратарь Сафонов рассказал о конкуренции с Шевалье за место в воротах ПСЖ
Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о конкуренции за место в основном составе с Люкой Шевалье. Его слова приводит Goal,

«В последних матчах я играю больше, но это не значит, что я буду играть в следующих матчах. Я должен продолжать работать, чтобы выйти в стартовом составе в следующей игре», — сказал Сафонов.

17 февраля в матче Лиги чемпионов с «Монако», который завершился в пользу ПСЖ со счетом 3:2, Сафонов провел на поле все 90 минут. В течение встречи россиянин отразил два удара в створ ворот.

Российский голкипер играл в стартовом составе ПСЖ в последних пяти матчах. В текущем сезоне Сафонов провел девять игр в составе парижан, в которых пропустил десять мячей. В трех матчах россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Сафонов зарабатывает 250 тысяч евро в месяц. Его оклад в два раза меньше, чем у Шевалье.

