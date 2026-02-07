Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:58, 7 февраля 2026Спорт

Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Сафонова

Российский вратарь ПСЖ Сафонов зарабатывает в два раза меньше Шевалье
Владислав Уткин

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Данные по контрактам игроков парижской команды приводит Le Parisien.

Сафонов зарабатывает 250 тысяч евро в месяц. Его конкурент Люка Шевалье получает 500 тысяч евро.

Самым высокооплачиваемым игроком парижского клуба является Усман Дембеле, его месячная зарплата составляет 1,56 миллиона евро. Украинский защитник команды Илья Забарный зарабатывает 450 тысяч, грузинский форвард Хвича Кварацхелия — 910 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе ПСЖ шесть матчей, в которых пропустил пять голов. В двух из шести встреч Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности. По итогам последнего матча, в котором ПСЖ обыграл «Страсбур» (2:1), его признали лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка. В финальной игре Межконтинентального кубка-2025 против «Фламенго» он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мужчина с ножом напал на общежитие российского университета

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Европе предсказали раскол

    Названа доля недовольных политикой Мерца немцев

    Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Сафонова

    Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии

    Раскрыта возможная причина затягивания конфликта на Украине

    Лишившегося пальцев в Подмосковье подростка обвиняли в использовании пиротехники

    На Украине заявили об ударе по крупнейшей в Европе электроподстанции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok