Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Сафонова

Российский вратарь ПСЖ Сафонов зарабатывает в два раза меньше Шевалье

Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Данные по контрактам игроков парижской команды приводит Le Parisien.

Сафонов зарабатывает 250 тысяч евро в месяц. Его конкурент Люка Шевалье получает 500 тысяч евро.

Самым высокооплачиваемым игроком парижского клуба является Усман Дембеле, его месячная зарплата составляет 1,56 миллиона евро. Украинский защитник команды Илья Забарный зарабатывает 450 тысяч, грузинский форвард Хвича Кварацхелия — 910 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе ПСЖ шесть матчей, в которых пропустил пять голов. В двух из шести встреч Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности. По итогам последнего матча, в котором ПСЖ обыграл «Страсбур» (2:1), его признали лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка. В финальной игре Межконтинентального кубка-2025 против «Фламенго» он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.