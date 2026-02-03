Реклама

21:10, 3 февраля 2026

Сафонову предрекли статус первого номера ПСЖ

Владислав Уткин

Фото: Manon Cruz / Reuters

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер предрек Сафонову статус первого номера ПСЖ. Его слова приводит РБ Спорт.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера ПСЖ», — сказал Венгер.

В текущем сезоне Сафонов провел в составе ПСЖ шесть матчей, в которых пропустил пять голов. В двух из этих шести матчей Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности.

2 февраля Сафонова признали лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции. Голкипер в матче со «Страсбуром» пропустил один мяч и отразил пенальти, а ПСЖ победил со счетом 2:1.

Россиянин выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка. В финальной игре Межконтинентального кубка-2025 против «Фламенго» он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

