14:27, 2 февраля 2026Спорт

Сафонова признали лучшим вратарем тура в чемпионате Франции

L'Equipe признала Сафонова лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Franco Arland / Getty Images

Французская газета L'Equipe составила символическую сборную по итогам 20-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт издания.

Лучшим вратарем был признан российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов. Голкипер в матче со «Страсбургом» пропустил один мяч и отразил пенальти. Парижане победили соперника со счетом 2:1.

Сафонов был признан лучшим игроком матча. Больше никто из состава ПСЖ в символическую сборную не попал.

28 января Сафонов вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче за Межконтинентальный кубок с «Фламенго».

