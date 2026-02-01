Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:52, 1 февраля 2026Спорт

Сафонов отразил пенальти в матче чемпионата Франции

Сафонов отразил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбургом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов отразил пенальти в выездном матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Удар с 11-метровой отметки на 21-й минуте исполнял аргентинский форвард хозяев Хоакин Паничелли. Нападающий пробил в левый от себя угол, удар парировал Сафонов.

Вскоре Сенни Маюлу вывел ПСЖ вперед, а на 27-й минуте Гела Дуэ сравнял счет. На момент публикации новости в матче перерыв. Счет равный — 1:1.

Сафонов 28 января вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче за Межконтинентальный кубок с «Фламенго». Парижане взяли верх над соперником в серии пенальти, а Сафонов отразил четыре удара с 11-метровой отметки подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    Москвичи смогут увидеть «Снежную Луну» в ночь на 2 февраля

    В Кузбассе предъявили обвинение по делу о пожаре администратору сауны

    Сафонов отразил пенальти в матче чемпионата Франции

    В России задержали главу крупнейшей майнинговой компании

    В Минобороны отчитались о сбитых за последние пять часов беспилотниках

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok