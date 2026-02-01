Сафонов отразил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбургом»

Российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов отразил пенальти в выездном матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Удар с 11-метровой отметки на 21-й минуте исполнял аргентинский форвард хозяев Хоакин Паничелли. Нападающий пробил в левый от себя угол, удар парировал Сафонов.

Вскоре Сенни Маюлу вывел ПСЖ вперед, а на 27-й минуте Гела Дуэ сравнял счет. На момент публикации новости в матче перерыв. Счет равный — 1:1.

Сафонов 28 января вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче за Межконтинентальный кубок с «Фламенго». Парижане взяли верх над соперником в серии пенальти, а Сафонов отразил четыре удара с 11-метровой отметки подряд.

