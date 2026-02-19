Реклама

16:26, 19 февраля 2026

Выявлены неожиданные факторы ухудшения выживаемости при раке

JAMA: Условия и район проживания связаны с низкой выживаемостью при раке груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Условия жизни и финансовая нагрузка в районе проживания могут быть связаны с более низкой выживаемостью женщин с раком молочной железы. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие работу в JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные тысяч пациенток и сопоставили их с характеристиками районов, где они жили. Из более чем 5,5 тысячи показателей ученые выделили четыре, которые чаще встречались у женщин с худшими исходами: высокая стоимость жилья для малообеспеченных семей, недавний переезд, проживание в арендованном и перенаселенном жилье (шесть и более человек) и высокая доля детей, посещающих государственные детские сады.

Авторы отмечают, что все эти факторы так или иначе связаны с финансовым стрессом. Лечение рака само по себе требует значительных затрат и может привести к потере работы или снижению дохода. Если к этому добавляются высокие расходы на жилье или нестабильные условия проживания, нагрузка возрастает.

По мнению ученых, учет таких социальных факторов может помочь раньше выявлять пациенток из группы риска и разрабатывать меры поддержки — не только медицинские, но и социальные. В дальнейшем исследователи планируют проверить результаты на более широкой выборке.

Ранее ученые выяснили, что высокодозированный витамин B3 способствует лечению рака мозга.

