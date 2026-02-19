Юрист дал совет Долиной по защите от мошенников

Юрист предложил Долиной зарегистрировать товарный знак для защиты от мошенников

Юрист Илья Русяев рассказал, как народная артистка России Лариса Долина могла бы обезопасить себя от действий мошенников. Его слова передает KP.RU.

Русяев сообщил, что стоит заранее зарегистрировать собственные товарные знаки — словесный знак с именем, логотип или сценическое написание. Но это лишь профилактические меры.

«Практические меры: аудит доступов и доверенностей у представителей, контроль аккаунтов, работа только через доверенных патентных партнеров», — рассказал юрист.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о том, что певица подала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости. По его словам, у артистки больше не будет «интересов в этой сфере».