Культура
18:48, 18 февраля 2026Культура

Долина вновь столкнулась с действиями мошенников

Директор Долиной: Певица не подавала заявку на оформление товарного знака
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о том, что певица подала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости. Его слова передает ТАСС.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла», — заявил Пудовкин. Он добавил, что у артистки больше не будет «интересов в этой сфере».

Представитель певицы также призвал беречь себя и близких и остерегаться мошенников. Он подчеркнул, что история Долиной, потерявшей все накопления и квартиру из-за действий злоумышленников, стала для людей «серьезным предупреждением». «Опыт невероятно болезненный и жестокий», — отметил Пудовкин.

Как отмечает ТАСС, 12 февраля в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости «Лариса Долина. Сохранить и приумножить». В качестве заявителя была указана Долина Лариса Александровна.

Ранее Сергей Пудовкин отреагировал на опубликованную запись разговора Долиной с сотрудником банка во время перевода денег мошенникам. Он заявил, что запись является фейком, созданным искусственным интеллектом, а также подчеркнул, что считает бессмысленными судебные разбирательства с теми, кто выложил ее в сеть.

