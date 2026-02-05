Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:47, 5 февраля 2026Культура

Директор Долиной высказался о наказании для опубликовавших ее разговор с банком

Директор Долиной: Певица не будет судиться с опубликовавшими разговор с банком
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на опубликованную запись разговора певицы с сотрудником банка во время перевода денег мошенникам. Его слова передает «Абзац».

Фрагмент появился в Сети 5 февраля. В телефонном разговоре сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просил ли ее кто-нибудь отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина уверенно заявила, что действует самостоятельно. Позже представитель певицы заявил, что запись является фейком, созданным искусственным интеллектом.

Пудовкин подчеркнул, что считает бессмысленными судебные разбирательства с теми, кто выложил запись. «Где будут угрозы жизни, безопасности, здоровью — будем разбираться через органы. Что касается фейкомета, как с этим судиться?» — пояснил он.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают купить аудиозапись обмана Ларисы Долиной. По данным Mash, аферисты просят за запись разговора с артисткой от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей) в криптовалюте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Анна Чиповская обратилась к поклонникам после смерти матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok