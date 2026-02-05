Реклама

12:14, 5 февраля 2026

Директор Долиной назвал фейком запись ее разговора с сотрудниками банка

Директор Долиной Пудовкин: Запись разговора певицы с банком является фейком
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что запись разговора певицы с сотрудниками банка во время перевода денег мошенникам является фейком. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас куча фейков с записями продается, их [создает] искусственный интеллект по 100 штук в день», — подчеркнул Пудовкин. Он добавил, что не ознакомился с записью и не планирует этого делать, поскольку считает ее очевидным фейком.

5 февраля в сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с банком во время перевода средств мошенникам. В телефонном разговоре сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просил ли ее кто-нибудь отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина уверенно заявила, что действует самостоятельно.

