23:14, 19 февраля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о президентских амбициях Залужного

«Страна»: Заявления Залужного о Зеленском говорят о его президентских амбициях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный . Фото: Gleb Garanich / Reuters

Последние заявления экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского говорят о его президентских амбициях, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника», — говорится в статье.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Отмечалось, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

