12:02, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Трампа в Женеве

The Sun: Зеленский раскритиковал Трампа на переговорах в Женеве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа во время переговоров в Женеве. Об этом пишет The Sun.

«Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США», — передает издание.

Переговоры в Женеве по Украине прошли 17-18 февраля. Они проводились в трестороннем формате с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский остался разочарован результатами трехсторонних переговоров в Женеве. Он назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.

