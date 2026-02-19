Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

Зеленский: Переговоры по Украине в Женеве вели военная и политическая группы

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве вели военная и политическая группы. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Были две группы: военная группа и политическая. Мы ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом», — написал Зеленский.

По словам политика, военные в трехстороннем формате обсудили мониторинг прекращения огня. Вместе с тем, уточнил украинский президент, на встрече говорилось о технических нюансах и возможностях сторон, а также о роли Европы.