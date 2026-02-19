Реклама

05:30, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление по вопросу о территориях

Зеленский: Есть три разных точки зрения по вопросу о территориях Украины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано на YouTube, сделал заявление по поводу территориального вопроса, обсуждаемого на мирных переговорах.

Зеленский отметил, что есть три стороны (Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки), у которых три разные точки зрения, из-за чего на политическом направлении договориться сложнее.

«Думаю, что это непросто, но мы пытались быть очень конструктивными», — добавил Зеленский.

Зеленский также заявил, что Украина поддерживает озвученную США год назад идею о том, что надо сначала добиться прекращения огня, и только потом решать вопрос о территориях дипломатическим путем.

Украинский лидер добавил, что на переговорах в Женеве еще работала военная группа, где есть прогресс. Стороны обсуждают вопрос мониторинга прекращения огня после войны.

Владимир Зеленский в этом интервью также потребовал от партнеров дать четкий ответ — им нужны именно выборы или же просто поменять президента.

