Зеленский потребовал от партнеров четкого ответа на один важный вопрос

Зеленский: Партнеры должны ответить, им нужны выборы или просто смена президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, которое было опубликовано на YouTube канале журналиста, заявил о том, что партнеры должны четко ответить, чего именно они хотят — проведения выборов или просто смены главы Украины.

По словам Зеленского, Россия хочет именно смены президента и может использовать для этого не только силовые, но и политические инструменты. Однако цивилизованный пусть — это выборы, а на выбор украинцев никто со стороны повлиять не вправе.

Зеленский также заявил, что никогда не будет отказываться от инициатив, если они принесут реальный мир. Кроме того, если на два месяца между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие, то он инициирует консультации с парламентом. Даже несмотря на то, что ни общество, ни депутаты не поддерживают выборы во время войны.

В завершении Зеленский отметил, что украинский парламент независим и сохраняет политическую конкуренцию даже в условиях войны.

Кроме того, в интервью Моргану Владимир Зеленский оценил будущее Украины в случае его гибели, а также заявил, что его смущает характер отношений российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.