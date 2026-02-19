Зеленский оценил будущее Украины в случае его гибели

Зеленский заявил, что его смерть не приведет к краху Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его смерть не приведет к краху страны. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

По его словам, Украина — это не один человек, а система институтов, которые продолжают работать даже во время полномасштабной войны. Он назвал главным приоритетом армию, при это отметил, что устойчивость страны также держится и на бизнесе, энергосистеме, водоснабжении, банковской системе, киберзащите.

Ранее Зеленский заявил, что следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.

До этого стало известно о расколе между Владимиром Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу.