Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:12, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

Зеленский: Следующие мирные переговоры по Украине снова состоятся в Швейцарии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

И вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня, — объявил украинский лидер.

Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.

«Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь», — добавил Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Киев придумал новый маневр на переговорах по Украине

    Мужчина расправился с набросившейся на его отца медведицей

    Мужчина грязно отомстил соседу за повсеместно испражняющуюся собаку

    Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

    Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok