Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

Зеленский: Следующие мирные переговоры по Украине снова состоятся в Швейцарии

Следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

И вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня, — объявил украинский лидер.

Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.

«Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь», — добавил Зеленский.