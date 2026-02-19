Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 19 февраля 2026Мир

Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

Джонсон: России, в отличие от Киева, не нужны переговоры для победы в конфликте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Москва не нуждается в урегулировании конфликта путем переговоров, в отличие от Киева, поскольку она так и так побеждает. Украина же рискует потерять новые территории, в том числе Николаев и Одессу, такое заявление после наблюдений за результатами переговоров в Женеве сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они [Россия] участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать», — пояснил свою точну зрения аналитик. Если же переговорный процесс зайдет в тупик, РФ все равно продолжит добиваться целей спецоперации (СВО) военным путем и освободит больше территорий.

В то же время Украина, по словам Джонсона, никаким образом не сможет получить преимущество над Россией.

«К концу года они с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев. Я бы даже не удивился, если они будут в шаге от кого, чтобы забрать Киев», — спрогнозировал бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее The New York Times (NYT) написала о готовности Украины допустить участие России в управлении Донецкой областью. На переговорах в Женеве обсуждалось создание в гражданской администрации в «демилитризированной зоне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Россиянин описал самую больную часть постоянных путешествий

    Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

    Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

    Неизвестные расправились с королевой красоты на глазах у ее детей

    Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok