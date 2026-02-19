Зеленский высказался о причинах СВО словами «историческая хрень»

Зеленский высказался о причинах начала спецоперации словами «историческая хрень»

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом заявил, что ему неинтересно, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО). Интервью опубликовано на YouTube.

По его словам, у президента России Владимира Путина есть свои причины. «У меня есть свое понимание, почему он или эта система начали все это, и я могу об этом говорить. Чтобы закончить войну и перейти к дипломатии, мне не нужна вся эта историческая хрень. Это просто способ затянуть процесс. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин», —сказал политик.

Украинский лидер добавил, что не хочет терять время на исторические вопросы, так как конфликт необходимо завершить сейчас.

Ранее Зеленский заявил, что следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.