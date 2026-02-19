Жертва 50 насильников высказалась о мужчинах

Ставшая жертвой 50 насильников француженка не стала думать хуже о мужчинах

73-летняя француженка Жизель Пелико, изнасилованная десятками незнакомцев с позволения мужа, прозванного Авиньонским монстром, высказалась о своем отношении к мужчинам после случившегося. Об этом пишет Daily Star.

Во время телеинтервью в воскресенье, 15 февраля, ведущий спросил Пелико, как она относится к мужчинам, после того, как стала жертвой 50 насильников. Женщина сказала, что не стала хуже думать обо всех представителях противоположного пола. «Нельзя грести всех под одну гребенку из-за того, что случилось со мной», — сказала француженка и добавила, что мужчины и женщины созданы, чтобы быть вместе.

Кроме того, Пелико рассказала, что два года назад встретила мужчину по имени Жан-Лу, с которым у нее завязался роман. «Сейчас мы как два подростка. Это прекрасно, снова влюбиться в кого-то», — сказала француженка.

В декабре 2024 года бывшего мужа Жизель Пелико приговорили к максимальному наказанию в 20 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами. Мужчина на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. Помимо Доминика Пелико, французский суд также признал виновными 50 мужчин в возрасте от 27 до 74 лет.

Ранее сообщалось, что Жизель Пелико пообещала навестить бывшего мужа в тюрьме. Француженка призналась, что хочет сохранить в памяти счастливые моменты их 50-летнего брака.