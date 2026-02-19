Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

Дрозденко: В Киришском районе сбито несколько БПЛА ВСУ, идет отражение атаки

Жители Киришского района Ленинградской области около трех часов ночи 19 февраля проснулись от звуков полета дронов и громких взрывов. Как пишет Telegram-канал Shot, люди также рассказали о ярких вспышках в небе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о том, что над районом силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Отражение вражеской атаки продолжается.

Ранее ВСУ атаковали Псковскую область, в результате чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.