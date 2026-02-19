Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:11, 19 февраля 2026Россия

Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

Дрозденко: В Киришском районе сбито несколько БПЛА ВСУ, идет отражение атаки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: mod_russia / Global Look Press

Жители Киришского района Ленинградской области около трех часов ночи 19 февраля проснулись от звуков полета дронов и громких взрывов. Как пишет Telegram-канал Shot, люди также рассказали о ярких вспышках в небе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о том, что над районом силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Отражение вражеской атаки продолжается.

Ранее ВСУ атаковали Псковскую область, в результате чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

    Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

    Неизвестные расправились с королевой красоты на глазах у ее детей

    Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

    Раскрыто необычное оружие Киева против России

    Дмитриев заявил об интересе США в отмене санкций против России

    Назван украинский город с самой сложной ситуацией со светом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok