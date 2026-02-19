Реклама

19:49, 19 февраля 2026

34 рейса отменили на прилет и вылет в Москве из-за снежного циклона «Валли»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На прилет и вылет в Москве отменили 34 рейса — причиной изменения в графиках авиакомпаний стал снежный циклон «Валли». Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России.

На данный момент на запасные аэродромы отправились восемь самолетов. Шесть авиарейсов иностранных перевозчиков отменили. 50 самолетов оказались задержаны более чем на два часа.

«Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад с порывами ветра, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили с начала суток 706 рейсов: 369 на вылет и 337 на прилет», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что непогода продлится в Москве и области до пятницы, 20 февраля. Организаторы перевозок продолжат вносить коррективы в работу авиатранспорта.

Ранее стало известно, что Москву и Подмосковье накрыл мощный снежный циклон «Валли». Непогода привела к сбоям в работе транспорта, заторам на дорогах и задержкам авиарейсов.

