На Москву обрушился снежный шторм. Собянин предупредил об аномалии. Что происходит в столице и когда утихнет буря?

На трассе М-4 «Дон» произошло пять аварий с участием 12 машин из-за снегопада

Москву и Подмосковье накрыл мощный снежный циклон «Валли». Непогода уже привела к сбоям в работе транспорта, заторам на дорогах и задержкам авиарейсов. Власти предупреждают о возможных снежных заносах, ухудшении видимости и росте аварийности. По прогнозам синоптиков, пик стихии еще впереди.

Когда ожидается пик и конец циклона «Валли»?

О резком ухудшении погодных условий ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атмосферный вихрь продолжает усиливать влияние на столичный регион.

Видимость в отдельных районах снизилась до 600–1000 метров. Одновременно усилился ветер. Его порывы местами в столице достигают 12–14 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что по мере продвижения циклона погодные условия будут ухудшаться.

В южных регионах Центральной России «Валли» уже показал свою мощь: в Брянской области за 12 часов выпало около 15 миллиметров осадков, в Курской и Орловской — до 23 миллиметров, что превышает половину месячной нормы.

Ожидается, что пик снегопада в Москве и области придется на дневные часы. После этого интенсивность осадков начнет постепенно снижаться, однако полностью снег ослабнет только к утру 20 февраля.

В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности

В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, он будет действовать в течение суток — с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля.

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Этот уровень является предпоследним в шкале предупреждений и вводится при угрозе стихийных явлений и возможного ущерба. Синоптики предупреждают о сильном снегопаде, метели, гололедице и снежных заносах.

Ожидается также усиление ветра, его скорость может достигать 17 метров в секунду. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать повышенную осторожность.

Мэр Москвы сделал заявление на фоне непогоды

На фоне бушующей непогоды мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70 процентов от месячной нормы — это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день Сергей Собянин мэр Москвы

Глава города поблагодарил сотрудников служб, которые продолжают работу несмотря на сложные условия, и выразил уверенность, что столица справится с последствиями непогоды.

Столицу парализовал транспортный коллапс

Сильный снегопад уже привел к сбоям в работе транспорта. По данным источников Shot, около 140 рейсов отменены или задержаны в аэропортах столицы.

Фото: Светлана Нафикова / АГН «Москва»

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Шереметьево, где перенесли десятки вылетов и прилетов. Кроме того, отменены рейсы в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие города.

Задержки также зафиксированы во Внуково. В Домодедово отменили один вылет, задержано прибытие нескольких самолетов, включая рейсы из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая.

На дорогах города ситуация остается напряженной. Как передает РИА Новости, по данным сервиса «Яндекс», к полудню уровень пробок достиг девяти баллов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на западных участках МКАД и вылетных магистралях.

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На фоне непогоды уже произошли первые крупные ДТП. В Московской области зафиксировано сразу пять аварий с участием 12 автомобилей. По данным региональной полиции, столкновения произошли на 85-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Судя по опубликованным кадрам, дорожное покрытие было занесено снегом, что могло стать одной из причин происшествий. В результате аварий пострадавших нет, однако все машины получили повреждения. В полиции вновь напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию, снижать скорость и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в условиях сильного снегопада.

На борьбу со стихией вышли тысячи человек и единиц техники

В Подмосковье на борьбу со стихией направили около шести тысяч единиц техники и 12 тысяч дворников. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владислав Мурашов, передает 360.ru. По его словам, регион начал подготовку к снегопаду заранее.

6000 машин и 12 тысяч дворников вышли на улицу для борьбы со снежным циклоном в Подмосковье

Особое внимание уделяется расчистке дорог с автобусным движением, подходам к школам, детским садам и остановкам общественного транспорта. Для уборки тротуаров задействованы тысячи ручных роторов. К работам дополнительно привлекают технику бизнеса и сельхозпредприятий.

В Москве также организованы круглосуточные циклы уборки. С раннего утра проводится сплошная механизированная очистка дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Москвичей призвали отказаться от поездок на машине

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал горожанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. «Для вашей безопасности и экономии времени настоятельно советуем сегодня воспользоваться метро вместо авто!» — говорится в обращении ведомства.

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Департамент транспорта Москвы подчеркнули, что из-за ухудшения видимости и снижения сцепления с дорогой риск аварий значительно возрастает. Сейчас средняя скорость движения составляет около 24 километров в час, а время в пути может увеличиться в два-три раза.

Водителей также попросили не оставлять автомобили вдоль дорог, уступать дорогу спецтехнике и соблюдать дистанцию.

Сугробы в столице могут побить рекорды

Синоптики предупреждают, что москвичей ждут рекордные сугробы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в Москве может достигнуть 80 сантиметров. Это почти вдвое превышает климатическую норму для середины февраля.

Если прогноз оправдается, столица может обновить рекорд 1966 года, когда уровень снега составил 64 сантиметра, а также приблизиться к максимуму февраля 1994 года — 72 сантиметра.