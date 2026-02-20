Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:36, 20 февраля 2026Силовые структуры

Адвоката отправили за решетку за пост о Российской армии

Адвокат Полозов заочно получил 8,5 года за фейки про ВС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 года колонии адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, четыре года.

По версии следствия, в апреле 2022 года Полозов опубликовал пост в соцсетях с заведомо ложной информацией о действиях Российской армии в ходе специальной военной операции. Он также дал интервью, в котором, согласно заключению экспертов, содержатся фейки про Вооруженные силы (ВС) России.

Адвоката внесли в список террористов и экстремистов в конце 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пошлины Трампа официально признали незаконными

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Малышева озвучила первую рекомендацию курильщикам

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Брак толкнул россиян на один поступок

    Страховщики назвали самые аварийные машины в России

    Паралимпийский комитет Италии высказался против выступления России с флагом

    Адвоката отправили за решетку за пост о Российской армии

    Стал известен способ выявить болезнь мозга по волосам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok