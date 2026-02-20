Адвоката отправили за решетку за пост о Российской армии

Адвокат Полозов заочно получил 8,5 года за фейки про ВС России

Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 года колонии адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, четыре года.

По версии следствия, в апреле 2022 года Полозов опубликовал пост в соцсетях с заведомо ложной информацией о действиях Российской армии в ходе специальной военной операции. Он также дал интервью, в котором, согласно заключению экспертов, содержатся фейки про Вооруженные силы (ВС) России.

Адвоката внесли в список террористов и экстремистов в конце 2025 года.