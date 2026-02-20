Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:35, 20 февраля 2026Культура

Антонов раскрыл отношение к бесплатным концертам в День защитника Отечества

Юрий Антонов назвал бесплатные концерты 23 февраля вопросом воспитания
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов связал желание бесплатно выступать в День защитника Отечества с воспитанием. Его слова передает «Абзац».

По словам исполнителя, он всегда выступает безвозмездно на мероприятиях в честь 23 Февраля. В то же время музыкант не считает, что артистов нужно заставлять петь бесплатно, поскольку такое решение должно быть добровольным.

«У каждого своя голова на плечах в этом вопросе. Это зависит от воспитания», — заключил Антонов.

Ранее исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов поддержал идею бесплатных выступлений на мероприятиях в честь Дня защитника Отечества. По его словам, 23 февраля безвозмездные концерты могли бы давать народные и заслуженные артисты. Муромов подчеркнул, что сам готов спеть «просто так» и не видит в этом сложностей.

