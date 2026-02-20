Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

16:25, 20 февраля 2026Экономика

Российский производитель микроэлектроники собрался обанкротиться

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

Основанный «Роснано» и французской CrocusTechnology российский производитель микроэлектроники «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ) намерен обанкротиться. Об этом со ссылкой на данные Федресурса пишет CNews.

Последние как минимум пять лет компания работала в убыток. В 2021-м и 2022-м годах он составлял 1,8 миллиарда рублей, в 2023-м — 383,1 миллиона рублей, а в 2024-м — 244,8 миллиона.

Производитель освоил выпуск кремниевых пластин на 300 миллиметров и интегральных схем памяти по техпроцессам 90 нанометров и 55 нанометров. В дальнейшем предполагался выпуск энергонезависимых чипов памяти (MRAM). По оценкам СМИ, к апрелю 2023 года совокупные вложения в проект превысили 200 миллионов евро.

Проблемы у компании начались в 2022 году. Тогда в «Крокусе» отметили, что «изменение геополитических условий» делает невозможной дальнейшую самостоятельную реализацию проекта по созданию производства магниторезистивной памяти. В конце года Минпромторг подал к «Крокусу» иск на сотни миллионов рублей из-за недостижения целевых показателей по выданной компании в 2016 году субсидии на сумму 1,17 миллиарда рублей.

В апреле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск и оштрафовал КНЭ. Летом того же года, утверждали источники, руководство компании стало думать о банкротстве.

Эксперты подчеркивают, что санкции уничтожили бизнес-модель компании, хотя и до них проект был трудным и сложно окупаемым. Прибыль производитель в этом сегменте приносит только в случае высокой загрузки и крупном рынке сбыта, а в российских условиях он существенно ограничен.

Глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко отметил, что к началу 2026 года от компании ничего не осталось. На балансе нет ни основных средств, ни интеллектуальной собственности, а штат сократился до трех человек. По его мнению, речь идет об идеальном примере сочетания технологического просчета, геополитических факторов и корпоративных злоупотреблений, которые в совокупности обесценили многомиллиардные инвестиции.

Ранее сообщалось, что некоторые крупнейшие российские производители электроники на фоне падения спроса на свою продукцию накапливают долги, из-за чего количество судебных исков в их отношении растет, а банки рассматривают возможность обращения в суд с иском о признании банкротом.

