10:11, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Известный ведущий поссорился с бывшим участником «Дома-2» из-за вопроса о половом органе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ТЕОРИЯ / RuTube

Известный в России телеведущий и психолог Марк Бартон поругался с бывшим участником реалити-шоу «Дом-2» Дмитрием Мещеряковым из-за вопроса о размере полового органа. Их конфликт произошел в эфире проекта «Теория», запись которого доступна на Rutube.

В выпуске Мещеряков спросил у ведущего, как ему быть, если он хочет серьезные отношения, но все девушки кажутся ему прекрасными. «Я не могу сконцентрироваться на одной [женщине]. (...) Мне скоро 30 [лет], мне нужно строить семью», — сказал гость шоу.

Тогда Бартон поинтересовался, сколько он зарабатывает в месяц. «Сколько я зарабатываю? А можете сказать, сколько сантиметров ваш член?» — ответил ему Мещеряков. «Мы можем сходить в гримерку и замерить. (...) Ты вот со своей колокольни, с уровня своего интеллектуального развития пытаешься использовать терминологию и вообще темы, которые никоим образом не подчеркивают твою мужественность», — отчитал гостя ведущий.

Его соведущая, юмористка Наталья Краснова, предположила, что Мещеряков пришел на съемки ради пиара и на самом деле не думает о серьезных отношениях. После этого гость шоу встал и направился к выходу. «Для чего вы уходите? Вот так же вы с девушками спите и сбегаете. Садись», — обратился к нему Бартон. После этого Мещеряков вернулся на свое место.

Ранее Бартон оценил возможность отъезда из России. Ведущий отметил, что побывал в разных странах.

