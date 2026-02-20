Бероев назвал свинством демонстрацию роскошного отдыха

Егор Бероев призвал знаменитостей не публиковать кадры с отдыха за границей

Российский актер Егор Бероев раскритиковал знаменитостей, которые делятся в социальных сетях кадрами роскошного отдыха на заграничных курортах. Об этом он высказался в шоу «Откройте, Давид», доступном на Rutube.

Артист заявил, что многие публичные люди оторваны от реальной жизни и не понимают, что публикации из Дубая в текущих условиях выглядят неуместно. Бероев подчеркнул, что проблема не в самом отдыхе за границей, а в желании показать его аудитории. Подобное поведение актер назвал «абсолютным свинством».

«Это их личное дело, сами заработали и поехали. Ради Бога! Но не нужно показывать это публично, чтобы не было за них стыдно», — считает Бероев.

Актер добавил, что не ездил в другие страны с 2022 года, поскольку у него нет такого желания. «Я бы не стал ездить в Куршевель. Это уже показывает мою позицию», — пояснил он.

Ранее Бероев сообщил, что расстался с супругой Ксенией Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».