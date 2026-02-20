Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:37, 20 февраля 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на потерю автопарка

РИА Новости: Бойцы 159-й бригады ВСУ пожаловались на уничтожение автопарка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

Бойцы 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях под Волчанском, пожаловались на уничтожение всего автопарка. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил случай, когда один из солдат бригады обратился к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения. «Судя по всему, гуманитарные автомобили, о которых ежемесячно пишут украинские СМИ, не доходят до передовой или остаются во владении властей, или же продаются для поддержания "бедных" депутатов и командования ВСУ», — отметил он.

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для средств ПВО. Как рассказал представитель Воздушных сил украинской армии полковник Юрий Игнат, у ВСУ были моменты серьезного дефицита боеприпасов, когда подразделения имели в пусковых установках ПВО только две ракеты из шести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    На Украине задумались о «плане Б» в конфликте с Россией

    Американская фигуристка по-русски поблагодарила поклонников после победы на Олимпиаде

    Трамп заявил о желании США по Украине

    Мужчина поплатился за намаз в столичном суде

    Захарова поиронизировала над Макроном из-за его слов о НАТО

    Путин разрешил отключать услуги связи по требованию ФСБ

    В США дали Зеленскому совет перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok