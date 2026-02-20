РИА Новости: Бойцы 159-й бригады ВСУ пожаловались на уничтожение автопарка

Бойцы 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях под Волчанском, пожаловались на уничтожение всего автопарка. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил случай, когда один из солдат бригады обратился к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения. «Судя по всему, гуманитарные автомобили, о которых ежемесячно пишут украинские СМИ, не доходят до передовой или остаются во владении властей, или же продаются для поддержания "бедных" депутатов и командования ВСУ», — отметил он.

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для средств ПВО. Как рассказал представитель Воздушных сил украинской армии полковник Юрий Игнат, у ВСУ были моменты серьезного дефицита боеприпасов, когда подразделения имели в пусковых установках ПВО только две ракеты из шести.